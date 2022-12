Clessidra stoppa il riassetto del colosso dell'illuminazione L&S Lighting

Leader nel settore dell’illuminazione

Il fondo private equity Clessidra congela il riassetto azionario del gruppo L&S Lighting, leader a livello mondiale nel settore dell’illuminazione per interni, in particolare per l’industria del mobile: la società friulana di Maron di Brugnera è controllata dal fondo Clessidra 3 ed è da tre anni nel portafoglio del gruppo finanziario milanese facente capo a Italmobiliare della famiglia Pesenti.

Operazione nel cassetto

Il processo relativo a una possibile valorizzazione di L&S Lighting aveva preso il via a inizio anno. Alcune banche d’affari hanno consegnato al venditore ipotesi di valorizzazione della controllata di Clessidra. Adesso Clessidra ritiene rimettere nel cassetto l’operazione, per riprenderla in futuro. Cina, Germania e Italia. Durante l’ultimo anno L&S ha avuto la possibilità di ridisegnare l’immagine a livello globale: ha ripensato gli spazi, evidenziando le peculiarità di ogni singola filiale e mantenendo il fil rouge con la nostra visione. La consociata cinese mostra le più recenti soluzioni di illuminazione miniaturizzata per i settori retail high-end, lusso e gioielleria.

Sinergie nell’illuminazione

Il quartier generale italiano ha integrato, all’area dedicata al settore residenziale, un nuovo spazio rivolto alle diverse sfaccettature dell’illuminazione retail e si è realizzata sinergia fra la versatilità delle soluzioni di luce e la diversità degli spazi di applicazione. La società è sulle ali di una crescita sia per linee organiche sia attraverso acquisizioni. Lo sviluppo, malgrado il Covid, è riuscito soprattutto grazie all’incremento delle vendite all’estero. Clessidra è entrata nel 2019 nel gruppo L&S, tramite l’acquisizione dell’80% dell’azienda dall’imprenditore Alfredo Rubino, rimasto nel capitale insieme ai top manager con il 20%.

Crescita con acquisizioni

L’azienda è cresciuta anche tramite acquisizioni. In primavera ha rilevato il controllo di Forma e Funzione, società di Varese specializzata in prodotti di illuminazione per il settore del mobile e degli elettrodomestici. Fondata nel 1977 a Maron di Brugnera, nel distretto del mobile più grande d’Italia, il gruppo conta oggi su impianti produttivi all’estero. Con l’integrazione di Forma e Funzione, L&S punta a superare, a fine 2022, i 130 milioni di euro di fatturato consolidato, il 75% del quale realizzato grazie all’export.