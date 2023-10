Consob blocca l'Opa di Jsc Handel su Piaggio: "Offerta abusiva"

Consob, bloccata Opa abusiva su Piaggio

La Consob ha ordinato la cessazione temporanea per un periodo di trenta giorni dell’offerta pubblica di acquisto (Opa) delle azioni ordinarie di Piaggio, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, promossa dalla Jsc Handel Gruppe.

La Commissione chiede di rimuovere due pagine LinkedIn

Inoltre, Consob ha chiesto a LinkedIn di rimuovere da due pagine web riconducibili a Pierluigi Di Cieri (Independent Director e Investor presso JSC Group), i contenuti illeciti presenti all’interno delle stesse e in particolare il documento in formato “pdf” ivi pubblicato intitolato “Letter of Offer to Piaggio & Co. S.p.A.” in quanto costituiscono mezzo di promozione dell’attività abusiva.