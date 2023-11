Le alluvioni colpiscono i conti di Generali. L’utile sotto le attese pesa sulle azioni: cosa succede

Generali finisce dietro la lavagna in Borsa a Milano, arrivando a perdere quasi due punti percentuali, dopo la presentazione dei conti dei primi nove mesi 2023. La compagnia assicurativa, infatti, ha sì raddoppiato l’utile netto a 2,82 miliardi (+94%), incrementando i premi lordi a 60,5 miliardi (+4,7%), ma il risultato operativo, di 5,1 miliardi (+17%), è stato sotto le attese degli analisti.

Secondo Equita i dati non soddisfano le previsioni e “sono inferiori del 2% sia a livello di utile operativo che di net income adjusted”. La principale differenza rispetto alle stime “è in larga parte attribuibile a un peggiore andamento tecnico nel segmento P&C, con un Combinate Ratio al 94,3% rispetto a 93,8% stimato. Come atteso, questo valore – scrivono gli analisti – ha riportato un marcato deterioramento rispetto al primo semestre 2023 (91,6%), a causa del significativo impatto delle catastrofi naturali (NetCat a 3,7% contro 1,2%)”.

I conti di Generali

Il segmento Vita ha invece riportato “una performance operativa migliore alle attese”. A deludere parzialmente il mercato è anche il solvency ratio alla fine dei 9 mesi, che a fine settembre era pari a 224%. Il cfo Cristiano Borean ha cercato di spiegare che la percentuale è legata ai “movimenti di mercato”. Mentre è l’impatto delle catastrofi naturali a pesare per 600 milioni di euro nel trimestre. Borean ha aggiunto che, con il maltempo che ha colpito il Centro Italia a ottobre, si stima un impatto ulteriore a livello di “high double digit” e dunque in un intervallo compreso tra i 50 e i 100 milioni di euro.

Alluvioni e Russia

Un effetto che deve tenere conto, però, ha spiegato il cfo, “della dinamica progressiva positiva derivante dall’incremento delle tariffe”, che ha sottolineato anche che “questo è un anno particolare” e per il momento, nei primi 9 mesi dell’anno, l’impatto complessivo per la compagnia derivante dalle catastrofi naturali è di 875 milioni di euro. In occasione dei conti, è stato fatto anche il punto sugli investimenti in Russia di Generali. La compagnia ha proceduto con un’ulteriore revisione al ribasso della quota in Ingosstrakh, una delle principali compagnie assicurative di Mosca. “Trattato come investimento finanziario, con un valore ulteriormente ridotto a poco più di 70 milioni di euro, ma questo viene passato a patrimonio e non a conto economico”, ha puntualizzato Borean.