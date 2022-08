Passera perde la sua scommessa e con Illimity ci rimette 90 milioni

La scommessa di Passera su Illimity

Corrado Passera ha perso la scommessa sulla sua Illimity. A meno di un miracolo dell’ultima ora, il fondatore della banca digitale non realizzerà un maxi-guadagno plurimilionario sulle azioni della sua banca. Il 20 settembre il suo pacchetto da 1,44 milioni di azioni speciali, che ha in tasca dalla fondazione della banca, sarà automaticamente convertito in azioni ordinarie di Illimity in un rapporto di conversione di 1 a 1. Passera otterrà quindi tra poco più di un mese 1,44 milioni di titoli ordinari Illimity.

La scommessa persa è quella stipulata alla fondazione della banca che prevedeva sempre il 20 settembre la conversione delle azioni speciali in titoli della banca in un rapporto molto più favorevole di 1 a 8. Avrebbe così ottenuto anziché 1,44 milioni pezzi, ben 11,52 milioni di azioni catapultandolo in cima agli azionisti della sua banca e con un incremento all’istante del suo patrimonio in titoli Illimity di oltre 90 milioni di euro.

Soglia solo sfiorata

Cosa è andato storto? Per il banchiere, ex ad di Intesa e Poste italiane, la scommessa lucrosa sarebbe andata in porto solo se il titolo Illimity avesse superato i 14 euro di valore in borsa per 22 sedute consecutive sul listino entro la data di conversione del prossimo 20 settembre. Il titolo è talmente lontano da quella soglia (in Borsa, alla chiusura di ieri, valeva solo 9,69 euro) da rendere già oggi più che naufragata la conversione di 1 a 8 che avrebbe arricchito d’incanto il portafoglio personale di Passera.

Il banchiere ovviamente se ne farà una ragione, anche se avrà più di un rimpianto, dato che a novembre dello scorso anno il prezzo delle azioni Illimity era arrivato a sfiorare proprio la soglia della scommessa a quota 14 euro. Da allora, dall’inverno scorso, complice la debolezza generalizzata dei listini di tutto il mondo il titolo si è perso per strada in una lenta discesa che l’ha riportato ai valori della primavera del 2021 e perdendo dai massimi storici oltre il 30%.

