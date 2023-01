Banca Cf+ supera Unicredit nella corsa a Credimi, ma c'è anche il rischio liquidazione

Continua la gara per Credimi

A fine 2022 la partita sembrava segnata con Unicredit pronta ad acquistare per circa 20 milioni Credimi, la fintech specializzata nei finanziamenti alle piccole e medie imprese che nel giro di qualche anno ha erogato oltre 2 miliardi di prestiti. Poi l’affare non si è concretizzato e l’altro istituto interessato, Banca Cf+, la ex Credito Fondiario, che sembrava ormai in una posizione defilata è entrata in corsia di sorpasso. Come racconta il Sole 24 Ore sembra che alcune delle condizioni imposte da piazza Gae Aulenti non abbiamo trovato il via libera dei vertici del gruppo fondato nel 2015 da Ignazio Rocco di Torrepadula (nella foto) che poi ha visto l’ingresso di alcuni imprenditori come Nerio Alessandri, Alessandro e Mauro Benetton, Lorenzo Pellicioli ecc. Nel 2018 c’è stato l’ingresso di United Ventures e Vertis che hanno investito circa 18 milioni di euro, al punto che la compagine azionaria oggi risulta molto frammentata.

Lo stesso giornale di Confindustria evidenzia che il dossier è sotto la lente di Banca d’Italia perché la società ha quasi finito la cassa a disposizione e ha bisogno di nuove risorse. Insomma, se la vendita non dovesse concretizzarsi a breve (ed è difficile pensare che l’operazione possa definirsi prima del mese di marzo) si possa arrivare all’avvio di una procedura di liquidazione, anche se proprio via Nazionale starebbe spingendo per una veloce soluzione, in un verso o nell’altro.