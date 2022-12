Danske Bank patteggia multa da 2 miliardi di dollari per frode e riciclaggio

Multa da 2 miliardi di dollari

Danske Bank ha patteggiato una multa di 2 miliardi di dollari per chiudere un’indagine di riciclaggio in Estonia. La più grande banca danese si è dichiarata colpevole alle accuse da parte delle autoritá statunitensi e danesi, riporta il Wall Street Journal, chiudendo un capitolo che si trascinava da anni. L’istituto ha effettuato accantonamenti nel terzo trimestre per coprire la sanzione emersa dal confronto con il Dipartimento di Giustizia, la Securities and Exchange Commission (Sec) degli Stati Uniti e la Special Crime Unit della Danimarca. Dopo aver dichiarato che oltre 230 miliardi di dollari sono fluiti dalla Russia e da altri Stati ex sovietici attraverso un sua ex filiale in Estonia tra il 2007 e il 2015, nel 2018 è stato aperto il fascicolo su Danske Bank per aver potenzialmente consentito il riciclaggio di denaro. La banca dichiarò che gran parte del denaro era probabilmente illecito, anche perchè le transazioni erano per lo piú in dollari e in euro, e ha ammesso di aver frodato anche altre banche per quanto riguarda i clienti estoni e i controlli antiriciclaggio.

Danske Bank ci rimette la reputazione

L’indagine ha macchiato la reputazione della Danimarca, paese classificato tra i piú trasparenti e meno corrotti al mondo, e ha mandato in crisi la stessa banca, provocando le dimissioni dell’allora amministratore delegato Thomas Borgen. Suoi rappresentanti sono comparsi davanti al tribunale federale di Manhattan per formalizzare l’accordo in base al quale la banca si è dichiarata colpevole di frode bancaria e ha riferito che, in base al suo patteggiamento con il Dipartimento di Giustizia, sarà messa sotto esame per tre anni. Nel dettaglio, Danske Bank pagherà circa 1,21 miliardi di dollari come parte dell’accordo con il Dipartimento di Giustizia e circa 178,6 milioni di dollari come parte dell’accordo con la Sec; altri 678 milioni di dollari verranno versati alle autorità danesi. Il presidente della banca Martin Blessing ha affermato che l’istituto ha messo in atto misure robuste per cercare di evitare il ripetersi di fatti simili. “Offriamo le nostre scuse senza riserve e ci assumiamo la piena responsabilità per gli inaccettabili fallimenti e la cattiva condotta del passato, che oggi non hanno posto in Danske Bank”, ha affermato Blessing. La banca ha voluto attuare un piano di prevenzione della criminalità finanziaria che è ora soggetto alla supervisione delle autorità di regolamentazione finanziaria e di un esperto indipendente. Secondo i dirigenti sarà completato entro la fine del 2023.