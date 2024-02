Ddl Capitali, Nagel all'attacco: "Difficile applicazione, servono correttivi"

Il numero uno di Mediobanca, Alberto Nagel, attacca le norme previste dal nuovo Ddl Capitali per il rinnovo dei consigli delle società quotate. La regolamentazione prevista nel Ddl capitali sulla presentazione di una lista del Cda uscente per il suo rinnovo “è una norma che per la sua genesi ha un’applicazione difficile e non chiara e necessita di interventi di chiarimenti e ridefinizione“, ha detto Nagel nel corso della presentazione dei conti del primo semestre di Mediobanca. Secondo il banchiere, “è un provvedimento che sarà difficile applicare o richiederà interventi correttivi se si vuole renderlo applicabile“.

La nuova disciplina sulla presentazione della lista del Cda è stata la più dibattuta all’interno del Ddl Capitali, un complesso di norme che ha l’obiettivo di attrarre risorse verso Piazza Affari facilitandone anche l’accesso alle piccole e medie imprese. Il disegno di legge ha ottenuto qualche giorno fa il via libera della Camera.

Lo scontro in Mediobanca e Generali

Con gli ultimi rinnovi del Cda, sia in Mediobanca sia nella partecipata Generali, la presentazione di una lista da parte del Cda uscente ha creato uno scontro con alcuni importanti azionisti come Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, e Francesco Gaetano Caltagirone.

Il banchiere ha citato il parere di alcuni giuristi secondo cui “qualora fossimo in una situazione in cui la lista del cda risultasse prima nella votazione non si avrebbe automatica certezza sul presidente e l’ad indicati, ma ci sarebbero forti dubbi sulla loro elezione“.