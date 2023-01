Dea Capital, via libera Consob all'Opa che parte il 23 gennaio

Via libera della Consob all’Opa

Nova, veicolo controllato da De Agostini, ha comunicato che la Consob ha approvato il documento relativo all’offerta pubblica di acquisto (Opa) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di DeA Capital, piattaforma indipendente di Alternative asset management leader in Italia (per attività gestite) con Combined AUM per circa 26,4 miliardi di euro. L’offerta è stata promossa a 1,5 euro per azione cum dividendo, con un premio del 31% rispetto al valore del titolo il giorno prima dell’Opa, e ha per oggetto 85.731.052 azioni, pari al 32,156% del capitale sociale, ossia la totalità delle azioni a eccezione delle azioni proprie e delle 178.795.798 azioni detenute da De Agostini, pari al 67,062% del capitale.

Opa Dea Capital dal 23 gennaio

Il periodo di adesione avrà inizio alle 8 e 30 del 23 gennaio 2023 e terminerà alle 17 e 30 del giorno 17 febbraio 2023, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a 20 giorni di mercato aperto (salvo proroghe). Si tratta di un investimento di De Agostini che mira al delisting dettato in primis da costi di struttura e di quotazione non più giustificati alla luce di un progressivo mutamento nel tempo del modello di business di Dea e della scarsità dei volumi del titolo scambiati. L’uscita dalla borsa, poi, consentirà una maggior flessibilità per accelerare su quella crescita europea che la piattaforma ha già intrapreso con le sottostanti sgr, specie quella attiva sull’immobiliare.