Delisting, le azioni di Atlantia dopo 35 anni lasciano Piazza Affari

Vento di delisting in Borsa

Sono oltre 20 le opa lanciate nel 2022 a Piazza Affari, tre solo agli inizi di dicembre, si tratta di De Agostini e della famiglia Drago su Dea Capital, di Credem Private Equity su Finlogic e di Alpha Private Equity e Peninsula Investments su Prima Industrie.

Con le ultime tre operazioni annunciate, sono in tutto circa 700 milioni di euro che escono dalla Borsa portando a oltre 30 miliardi il valore delle società che stanno lasciando Piazza Affari nel 2022. In realtà sono circa 50 miliardi se si tiene conto di Exor, la holding della famiglia Agnelli che è uscita da Milano per quotarsi ad Amsterdam per allineare la residenza fiscale con quella di quotazione.