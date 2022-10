L’amministratore di Eni Descalzi

“Fino a gennaio il gas era bandito. Prima della Cop26 si è detto che bisognava interrompere ogni tipo di investimento per raggiungere gli obiettivi, ora invece c’è una spinta per investire” ma che per il gas “potrà durare qualche anno. È difficile promuovere degli investimenti sull’incertezza”. Lo ha detto Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, intervistato al Green talk organizzato dal “Corriere della Sera”.

Un messaggio che suona come un po’ come un campanello d’allarme, in questi mesi di crisi energetica. Il numero uno di Eni dice, però, anche che “dobbiamo essere coscienti che se non abbiamo energia dobbiamo costruire un sistema energetico importante per la sicurezza e che dia competitività alle aziende”. Il gas algerino sta sostituendo il gas russo e “arriverà all’38 per cento l’anno prossimo”.