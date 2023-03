Da Enron a Lehman, i grandi crack della storia che hanno fatto paura al mondo

I grandi crack della storia Usa

La finanza creativa ha causato la caduta di ex giganti delle telecomunicazioni ed energia, che si sono trasformati in banche d’affari specializzate in derivati rischiosi. La crisi dei mutui subprime ha colpito il settore finanziario globale, portando alla più grande crisi della storia e allo scandalo Madoff. Attualmente, l’aumento dei tassi di interesse e delle criptovalute ha messo al tappeto Silicon Valley Bank, specializzata nel finanziamento delle start-up tecnologiche e dei vini californiani, e Signature Bank, attiva nel campo delle valute digitali.

La paura di una nuova crisi finanziaria sta attanagliando l’America, già duramente colpita dalla pandemia. Ma quello di Svb non è stato l’unico caso, che ha fatto tremare il mondo. Nel 2001 il colosso energetico americano Enron aveva dovuto dichiarare bancarotta. La sua caduta è stata segnata da una serie di scandali societari senza precedenti, con i manager che ricevevano milioni di dollari pur sapendo di falsificare i conti. WorldCom era la regina delle telecomunicazioni. Al suo apice controllava il 50% del traffico internet americano e il 50% delle email mondiali. Ha dichiarato bancarotta nel 2002, dopo che si era scoperto che l’amministratore delegato aveva gonfiato i conti per nascondere il rallentamento della crescita dei ricavi.

Lo scandalo più noto è quello della Lehman Brother, fallita il 15 settembre 2008, che ha innescato la nota recessione e spinto le banche centrali, in particolare la Fed e la BCE, ad adottare misure senza precedenti. Washington Mutual, un’altra banca al centro della crisi, è stata chiusa dalle autorità americane nel 2008 con 307 miliardi di dollari in asset e 188 miliardi in depositi. Infine, General Motors, che ha dichiarato la bancarotta nel 2009. È il terzo fallimento più grande nella storia americana dopo Lehman Brothers e Worldcom.