Euronext regina d'Europa per le quotazioni azionarie nel 2022: raccolta di 3,8 miliardi

Euronext sede refina per le quotazioni azionarie

Euronext regina d’Europa come sede per le nuove quotazioni azionarie nel 2022 e leader per la quotazione del debito a livello mondiale nel 2022. Quest’anno, infatti, Euronext ha registrato 83 nuove quotazioni azionarie – metà delle quali effettuate da società tech – per una capitalizzazione di mercato aggregata al momento della quotazione di 23 miliardi di euro. In tutto sono stati raccolti 3,8 miliardi di euro.

“Euronext continua a svolgere un ruolo centrale nel rendere il progetto Capital Markets Union una realtà tangibile, creando un unico mercato integrato per i capitali nell’Unione Europea”, sottolinea in una nota il ceo Stéphane Boujnah. “Nel marzo del prossimo anno, la migrazione dei mercati cash italiani sulla piattaforma di trading proprietaria all’avanguardia Optiq di Euronext – aggiunge – rafforzerà ulteriormente il nostro pool di liquidità unico europeo e la posizione di Euronext come sede di quotazione leader in Europa”

Leader delle obbligazioni quotate

Nel 2022 su Euronext hanno spopolato anche le nuove obbligazioni. Sono oltre 7.800 quelle che sono state quotate nell’anno che si sta per concludere, portando il totale a più di 53 mila obbligazioni quotate alla fine del 2022.

Le obbligazioni Esg hanno rafforzato la posizione di leadership di Euronext. Nel 2022 ne sono state quotate oltre 310 per una raccolta complessiva di 200 miliardi di euro. Alla fine del 2022, sono stati raccolti complessivamente 1.000 miliardi di euro.

Gli altri numeri

Anche Euronext Corporate Services, la suite di soluzioni digitali e aziendali del gruppo, è cresciuta in modo significativo. Nel 2022 ha aggiunto oltre 450 nuovi clienti nel 2022, sostenuti dall’accelerazione dei trend di digitalizzazione. Euronext Corporate Services conta oggi oltre 4.500 clienti in 30 Paesi.

Il gruppo gestisce sedi di quotazione ad Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Milano e Parigi e ospita oltre 1.900 emittenti azionarie (400 a grande capitalizzazione e oltre 1.500 pmi). Il valore complessivo è di 6,4 trilioni di euro di capitalizzazione di mercato aggregata. Il 25% delle azioni scambiate in Europa sono negoziate sui mercati Euronext.