Cinven perde 500 milioni con Eurovita, rischi di effetti a catena per il fondo

Eurovita pesa su Cinven, perdita di 500 milioni

La vicenda Eurovita pesa per circa 500 milioni sull’azionista Cinven. E potrebbe avere ripercussioni a catena sugli investitori di uno dei fondi di Cinven, il Fifth Cinven Fund. Mentre per la compagnia assicurativa si avvicina la data del 31 marzo, quando scadrà il congelamento dei riscatti imposto dall’Ivass, per il suo azionista il conto della crisi è già salato. Flavia Holdco, il veicolo inglese che detiene il 100% di Eurovita Holding, ha approvato solo nei giorni scorsi il bilancio del 2021.

L’impatto su Fifth Cinven Fund

Dai conti di Flavia Holdco, che ha Eurovita Holding come unica partecipazione, emerge anche come la vicenda di Eurovita possa impattare negativamente sul Fifth Cinven Fund, il fondo di Cinven che detiene la partecipazione. Nel bilancio, la partecipazione in Eurovita è stata svalutata integralmente, con un impatto sui conti del veicolo per 275 milioni di euro.

Alla stessa data (31 dicembre del 2021) è stato svalutato anche un prestito fatto al veicolo alla compagnia per 120 milioni di euro. Il prestito è stato poi trasformato a dicembre 2022, prima del commissariamento, in un contributo in conto capitale. In febbraio, dopo il commissariamento di Eurovita da parte dell’Ivass, Cinven ha versato altri 100 milioni a fondo perduto, in conto capitale.

Dall’Italia a Jersey e Guernsey

“Nel 2022 il Solvency II ratio (di Eurovita, ndr.) è rimasto sotto alla soglia per la quale la compagnia può prevedere di avere afflussi di cassa. Con questo indicatore alla data del bilancio (…) i prestiti alle parti correlate e gli investimenti detenuti al fair value sono stati svalutati a zero“, è scritto nel bilancio. In un’altra sezione dello stesso bilancio, si spiega come gli afflussi di cassa dalla partecipazione sono necessari per distribuire dividendi alla controllata diretta, Flavia Finco limited.

Quest’ultima ha sede a Jersey e ha fornito la provvista finanziaria per l’acquisizione del gruppo Eurovita tramite una linea di credito dedicata. Flavia Finco a sua volta fa capo al Fifth Cinven Fund, che ha sede nell’isola di Guernsey. Gli amministratori spiegano che senza il flusso di dividendi da Flavia Holdco, Flavia Finco potrebbe non essere in grado di rispettare i propri impegni sul rimborso della linea di credito.

Gli investitori

Cinven è una società d’investimento britannica nata nel 1977 per gestire i fondi pensione delle miniere di carbone inglesi. Nel 1995 è diventata indipendente e ha lanciato il suo primo fondo l’anno successivo. Nel sito della società si riporta che Cinven ha raccolto complessivamente 39 miliardi di euro e realizzato 44 miliardi dagli investimenti effettuati, oltre 140. Gli investitori di Cinven sono in maggioranza (53%) fondi pensione.

Fifth Cinven Fund è stato lanciato nel 2013 e ha raccolto oltre 5 miliardi di impegni da parte dei sottoscrittori. L’investimento in Eurovita risale al 2016, attraverso una serie di acquisizioni e fusioni che hanno riguardato anche Ergo Previdenza e Old Mutual Italia. Il costo della partecipazione, sempre secondo quanto riportato nel bilancio di Flavia Holdco, è di 305 milioni di euro. Non è chiaro quanta parte di Fifth Cinven Fund è impegnata in Eurovita e quanti sono a oggi gli asset in gestione del fondo. Il gruppo inglese, richiesto di un commento, non ha ancora fornito una risposta.