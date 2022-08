Exor debutta sulla Borsa di Amsterdam, al via il delisting da Milano

Exor quotata ad Amsterdam

Le azioni ordinarie di Exor sono state ammesse alla quotazione e allo scambio sulla Borsa di Amsterdam alle ore 9 di stamane con il simbolo “Exo”. Lo ha reso noto la società con un comunicato, secondo le intenzioni annunciate a inizio agosto. L’Autorità olandese per i mercati finanziari (Afm) aveva approvato l’ammissione di Exor a Euronext Amsterdam il 5 agosto. In aggiunta a ciò, Exor annuncia di aver presentato a Borsa Italiana la richiesta di delisting delle sue azioni ordinarie da Euronext Milan.

“Durante il procedimento di delisting, che non durerà meno di 45 giorni dalla sottoposizione della richiesta, le azioni di Exor continueranno a essere presenti sia su Euronext Milan, sia su Euronext Amsterdam”, si legge nel comunicato. La decisione mira ad allineare la sede di quotazione della società con la sua struttura legale consolidata come holding registrata in Olanda.