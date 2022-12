Febbre da Opa a Piazza Affari, dopo Dea Capital tocca a Prima Industrie e Finlogic lasciare la Borsa

Due offerte di acquisto in un solo giorno

E’ febbre da Offerta pubblica d’acquisto (Opa) a Piazza Affari. Soltanto oggi sono due le offerte lanciate in Borsa che, se andranno in porto, porteranno all’addio – attraverso il delisting – di Prima Industrie e di Finlogic. Nella prima operazione, già annunciata a luglio, i fondi di private equity Alpha e Peninsula, che hanno rilevato il controllo di Prima Industrie, promuovono l’Opa obbligatoria sul restante 39,3% del capitale del gruppo torinese, per un corrispettivo di 25 euro. L’operazione, promossa da Femco Technologies, veicolo controllato pariteticamente dai due fondi, incorpora un premio dello 0,96% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni del 6 dicembre 2022 pari a 24,76 euro, mentre il premio sale al 35,82% rispetto all’ultima seduta di Borsa (11 luglio) precedente all’annuncio delle manifestazioni vincolanti promosse dai fondi. L’offerta è finalizzata ad acquisire l’intero capitale sociale dell’emittente e, conseguentemente, a conseguire il delisting, ma nel caso in cui l’obiettivo non fosse raggiunto con l’Opa, Femco “si riserva la facoltà di conseguire il delisting mediante altri mezzi, tra cui la fusione per incorporazione dell’Emittente nell’offerente”.

Il codice a barre piace al Credem

L’altra Opa lanciata oggi è su Finlogic, società dell’Egm specializzata nel settore dell’Information Technology con soluzioni per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, che ha ricevuto da Credem Private Equity Sgr, società di gestione dei fondi chiusi del gruppo Credem, un’offerta sulla totalità dei titoli al valore di 12 euro per azione. Ieri il titolo ha chiuso a 7,12 euro per 52,3 milioni di capitalizzazione quindi si tratta di un premio del 68,5% tenendo conto che Finlogic è uno dei pochi titoli di Piazza Affari che nel 2022 è positivo (+11,25%) e che la società si è quotata cinque anni fa a 3,6 euro. Dall’Ipo il gruppo italiano dei codici a barre ha raddoppiato il prezzo. Lo scopo è il delisting da Euronext Growth Milan (raggiunto almeno il 95% delle azioni), il secondo nel giro di pochi giorni dopo il delisting annunciato su Dea Capital, su cui la famiglia De Agostini ha lanciato un’Opa totalitaria con l’obiettivo di cancellare la quotazione del titolo in Borsa.

Troppo alti i costi di quotazione

De Agostini controlla già il 67,062% di DeA Capital, l’offerta riguarda il 32,156% del capitale, cioè 85,7 milioni di azioni; i titoli rimanenti sono azioni proprie in portafoglio. L’offerta, che sarà lanciata dalla società Nova srl, è di 1,50 euro per azione, inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi distribuiti dall’emittente, contro un prezzo di Borsa di 1,144 euro, per un controvalore complessivo di 128 milioni di euro. Un premio interessante, quindi, giustificato dal fatto che secondo l’offerente “il delisting assicurerà all’emittente una maggiore flessibilità gestionale, oltreché un indubbio risparmio di costi”, dato che “i costi connessi alla quotazione non appaiono giustificabili alla luce della scarsità dei volumi scambiati e della elevata volatilità del titolo”.

Il listino ad alto potenziale è in crisi

Costi elevati, pochi scambi e quotazioni in picchiata sono le ragioni che spingono al delisting tante società (8 finora nel 2022) dall’Egm, il segmento di Piazza Affari dedicato alle Pmi ad alto potenziale di crescita. A mostrarlo è il rapporto di Kt&Partners, boutique finanziaria di advisory guidata dal ceo Kevin Tempestini, che ha analizzato l’andamento del segmento di Borsa Italiana confrontandolo con gli altri listini. La prima nota dolente è quella legata alle quotazioni. Anche se il mese di dicembre potrebbe riservare ancora qualche ingresso nel listino, negli 11 mesi le Ipo sono state 18, in netto calo rispetto al record di 42 dello scorso anno e alle 34 del 2019, ma meno anche delle 23 del 2020, periodo segnato dalla pandemia di Covid-19.

Otto delisting in 11 mesi sull’Egm

A fronte di ciò ci sono stati ben otto delisting, appena uno in meno dell’anno record (il 2016), di cui cinque in seguito a Opa. Si tratta del 15% dei delisting complessivi avvenuti su Egm dal 2007. Nonostante ciò Tempestini rimane ottimista per i prossimi mesi: «Diverse società», afferma, «hanno interrotto il proprio percorso di quotazione nel 2022 in attesa di una situazione favorevole di mercato e potrebbero quindi riprendere la strada verso la Borsa nel 2023». A riprova di ciò 14 delle 18 ipo sono state realizzate tra giugno e novembre, in coincidenza cioè con il progressivo rimbalzo dei mercati dopo la forte flessione successiva allo scoppio della guerra in Ucraina.