Ferretti debutta a Piazza Affari: partenza positiva e poi si allinea a prezzo offerta

Piazza Affari, Ferretti parte bene al debutto

(Teleborsa) – Partenza positiva a Piazza Affari per Ferretti, protagonista italiano del mercato globale degli yacht di lusso. Il titolo è salito nei primi minuti di scambi fino a quota 3,14 euro per azione, in rialzo del 4,67% rispetto ai 3 euro per azione fissati durante il collocamento.

Capitalizzazione a circa 1 miliardo

In sede di IPO, ha ottenuto proventi lordi pari a 265 milioni di euro e una capitalizzazione pari a circa 1 miliardo di euro. Chimera Abu Dhabi, Danilo Iervolino e Karel Komarek sono stati i principali anchor investor dell’operazione, avendo sottoscritto in totale circa il 46% del totale delle azioni in offerta, pari a circa il 13% del capitale sociale.

Il titolo ha poi perso terreno e si è allineato ai 3 euro dell’IPO, registrando un controvalore superiore a 8 milioni di euro nei primi 20 minuti di contrattazioni.