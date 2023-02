Fineco, ricavi record nel 2022. A gennaio raccolta a 746 milioni

Fineco, ricavi record nel 2022 a 948 milioni di euro

Il 2022 è stato un anno da record per FinecoBank, che ha registrato ricavi per 948,1 milioni, in crescita del 17,8% rispetto all’esercizio precedente. Il margine finanziario si è attestato a 392,2 milioni, in crescita del 40,1%, principalmente grazie all’incremento dei tassi d’interesse di mercato. Le commissioni nette sono state pari a 465,6 milioni in incremento del 3,3%, riconducibile all’aumento delle commissioni nette relative all’area Investing (+12%) grazie all’effetto volumi e al maggior contributo di Fineco Asset Management.

Nel mese di gennaio la raccolta netta di Fineco si è attestata a 746 milioni di euro, registrando una crescita dell’11% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. L’asset mix vede la componente gestita a 701 milioni (più che raddoppiata rispetto a 329 milioni di gennaio 2022) e l’amministrata a 320 milioni (di cui 69 milioni di raccolta sulla piattaforma di conti deposito offerti da terzi), mentre la raccolta diretta è stata pari a -275 milioni. La raccolta retail di FAM, pari a 695 milioni nel mese, rappresenta il nuovo massimo storico per la società.

I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di gennaio a circa 16 milioni, un dato in crescita di oltre il 35% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019. “Si conferma quindi con forza la crescita strutturale del business, grazie alla rivisitazione dell’offerta e all’ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma”, si legge in una nota, diffusa in concomitanza dei risultati annuali 2022.

Fineco a.m. da record in gennaio

Fineco Asset Management in gennaio ha registrato 695 milioni di euro di raccolta retail, facendo segnare un nuovo massimo storico grazie in particolare all’interesse con cui la clientela ha accolto le nuove edizioni dei fondi obbligazionari a capitale protetto. La raccolta istituzionale si è attestata a 55 milioni, portando le masse complessive di FAM a 27,5 miliardi: 16,9 miliardi nella componente retail (+13% a/a) e 10,6 miliardi in quella istituzionale (+7% a/a). L’incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 31,2% rispetto al 27,7% di un anno fa.

Il patrimonio totale è pari a 110,3 miliardi di euro, rispetto a 105,9 miliardi di gennaio 2022. In particolare, le masse del Private Banking si attestano a 48,1 miliardi da 46,9 miliardi di un anno fa.

Nel mese di gennaio sono stati acquisiti 10.941 nuovi clienti, confermando il trend di miglioramento della base della clientela maggiormente interessata ad investire, con il contestuale aumento dei total financial asset relativi ai nuovi conti aperti. Il numero dei clienti totali al 31 gennaio 2023 si è attestato a 1.493.932.