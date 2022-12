Fondazione Enasarco acquista fino all'1,97% di Banco Bpm a 3,4 euro: operazione da 100 milioni

Acquisito fino all’1,97% del capitale di Banco Bpm

La Fondazione Enasarco ha dato mandato alla Divisione Imi Cib di Intesa Sanpaolo di avviare un’operazione di reverse accelerated bookbuilding per acquistare fino all’1,97% di Banco Bpm guidato da Giuseppe Castagna.

L’operazione riguarderà al massimo 29,85 milioni di titoli dell’istituto per un esborso non superiore a 101,5 milioni (3,4 euro il prezzo massimo unitario, valore che comporta un premio dell’8% sugli attuali corsi di Borsa) ed è riservata a investitori professionali in Italia e istituzionali esteri. L’ammontare definitivo di azioni Banco Bpm acquistate da Enasarco e il prezzo di acquisto saranno comunicati al termine dell’operazione.

Piano di sviluppo di Enasarco

Enasarco – precisa una nota – si riserva, in ogni caso, il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di non dare esecuzione all’operazione che “si inquadra nell’ambito del piano di sviluppo di Enasarco, quale investitore istituzionale attento ad efficientare la gestione del proprio patrimonio anche attraverso investimenti funzionali alla crescita sostenibile dell’economia reale del Paese”.