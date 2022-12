Il fondo Keystone acquisisce nuovi crediti Utp per 143 milioni di euro

L’operazione del fondo Kryalos Sgr

Kryalos SGR, società privata e indipendente di gestione del risparmio e tra le realtà leader del real estate italiano con 11.5 miliardi di euro di AUM, ha concluso l’acquisizione di nuovi crediti attraverso il fondo Keystone, riservato ad investitori istituzionali per la gestione e valorizzazione di crediti unlikely-to-pay (UTP). Il fondo si avvale della collaborazione strategica di EY Tax & Law che, in qualità di advisor, assiste Kryalos SGR nelle attività di portfolio scouting e due diligence e che supporta Kryalos SGR nel processo di gestione e valorizzazione dei singoli crediti, così come nelle eventuali attività di restructuring e turnaround delle imprese debitrici.

I crediti UTP trasferiti al fondo, per un gross book value complessivo di circa 143 milioni di euro, sono stati originati da undici istituti bancari italiani e internazionali, in cambio di quote del fondo stesso, e riguardano 132 piccole e medie imprese operanti sul territorio nazionale e attive in svariati settori industriali. Le società operanti nel real estate rappresentano circa il 30% del portafoglio complessivo; il 70% dei crediti acquisiti sono di tipo secured e pertanto assistiti da garanzie reali.

Le banche che hanno dato vita a questa nuova ondata di crediti sono: il Gruppo ICCREA, con la partecipazione di 5 istituti appartenenti al gruppo, (i) Banca 2021 – Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania Soc. Coop., ii) Banca di Credito Cooperativo di Fano Soc. Coop., iii) Credito Cooperativo Romagnolo BCC di Cesena e Gatteo Soc. Coop., iv) Banca Centro – Credito Cooperativo Toscana – Umbria Soc. Coop., v) Banca Cremasca e Mantovana Soc. Coop); Bper Banca S.p.a, Banco di Desio e della Brianza S.p.A; Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.p.A; Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., Banca Popolare di Sondrio S.p.A e Crédit Agricole.

L’operazione del fondo

Con questa seconda acquisizione il fondo arriva a detenere 270 milioni di euro di crediti lordi e aumenta la base di banche coinvolte a 13, ampliando anche la copertura geografica a 15 regioni italiane. La struttura del fondo è pensata per accogliere in futuro ulteriori conferimenti da parte di altri istituti di credito che, con il loro ingresso, potrebbero aumentarne nuovamente la dimensione totale.

Il fondo consente ai partecipanti di beneficiare del potenziale recupero di valore delle posizioni tramite la valorizzazione delle quote detenute e permette, inoltre, alle imprese in tensione finanziaria di facilitare il processo di turnaround anche grazie alla nuova finanza che il fondo può erogare, al fine di consentire una gestione proattiva dei crediti e degli immobili sottostanti. Attraverso il fondo Keystone Kryalos ed EY Tax & Law si impegnano a fornire un importante contributo alle banche nel riposizionamento dei propri attivi, offrendo, nel contempo, un supporto alle imprese verso “la remissio in bonis”, la ristrutturazione e l’espansione.

”Questa seconda ondata di crediti apportati – ha affermato Paolo Bottelli, Amministratore Delegato di Kryalos Sgr – arriva a meno di un anno dal lancio del fondo Keystone confermando la validità strategica di questa iniziativa in un settore ad elevato potenziale di sviluppo nel quale possiamo, in sinergia con lo studio legale e tributario di EY, essere un player di riferimento e un partner importante per il sistema bancario”. “È per noi una grande soddisfazione – ha dichiarato Stefania Radoccia, Managing Partner di EY Tax & Law – aver raggiunto questo nuovo traguardo, insieme a Kryalos. Siamo orgogliosi di essere ancora una volta al servizio del sistema bancario e vicini alle imprese italiane in un’ottica di sostegno e rilancio attraverso il fondo Keystone”.