Il più grande fondo al mondo per asset vuole investire in società non quotate

Fondo sovrano norvegese valuta investimenti

Il fondo sovrano Norvegese, il più grande al mondo per asset (oltre 1.100 miliardi di euro), ha accolto con favore la richiesta del governo di considerare di investire in società non quotate e formulerà una raccomandazione entro dicembre. “Norges Bank guarda positivamente a questa revisione e torneremo con i nostri consigli e valutazioni verso la fine dell’anno”, ha detto in un’audizione parlamentare Ida Wolden Bache, governatrice della Norges Bank (che gestisce il fondo).

Bache ha spiegato che Norges Bank è in grado di effettuare investimenti il cui valore sottostante può richiedere molto tempo per essere realizzato, e un orizzonte di investimento a lungo termine “significa anche che possiamo investire in modo diverso rispetto a molti altri investitori, anche in mercati difficili e illiquidi“.



Inoltre, “le dimensioni del fondo ci consentono di esplorare nuovi modi di investire con costi aggiuntivi minimi“. “In qualità di partecipante importante, attivo e a lungo termine nei mercati dei capitali, la banca è un investitore e un partner interessante – ha aggiunto -. Nei mercati non quotati, ciò potrebbe aprire opportunità non disponibili per altri“. (Teleborsa)

(Foto: Max van den Oetelaar on Unsplash)