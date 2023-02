FOS, nel 2022 ricavi salgono a 22,4 milioni (+51%)

I risultati di Fos nel 2022

(Teleborsa) – FOS, PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, chiude il bilancio consolidato e pro-formato al 31 dicembre 2022, secondo i dati preconsuntivi, con ricavi delle vendite che si attestano a circa 22,4 milioni di euro, in crescita del 51% rispetto ai 14,8 milioni di euro del 2021, a seguito dell’acquisizione di NAeS Solutions (NAeS), il cui perfezionamento è avvenuto il 26 settembre 2022.

I ricavi delle vendite consolidati effettivi del Gruppo, calcolati considerando i soli tre mesi post-acquisizione, si attestano invece a circa 18,3 milioni di euro, in crescita del 23% rispetto ai 14,8 milioni di euro del 2021.

La Posizione Finanziaria Netta (PFN) Adjusted di Gruppo al 31 dicembre 2022 è cash positive per 1,5 milioni di euro, di cui disponibilità liquide per 9,7 milioni di euro, rispetto al dato al 31 dicembre 2021 cash positive per 1,7 milioni di euro.

Il Gruppo ha inoltre investito circa 3 milioni di euro nel 2022 in R&D, rispetto ai 2,4 milioni di euro del 2021 (+22%).