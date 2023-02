Generalfinance, l'utile 2022 sale a 12 milioni. Dividendo di 0,43 euro

I risultati di Generalfinance: utile a 12 milioni

(Teleborsa) – Generalfinance, società quotata su su Euronext Star Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle pmi distressed, ha chiuso il 2022 con un utile netto pari a 10,9 milioni di euro (12,1 milioni di euro su basi adjusted), in significativa crescita (+15% su basi stated e +28% su basi adjusted) rispetto al 2021 e un patrimonio netto a 56,8 milioni di euro. La società registra una forte crescita nell’ambito del core business: turnover a 2.009 milioni di euro (+43%) e 1.674 milioni di euro di erogato (+50%).

“Da un punto di vista commerciale, nell’anno abbiamo registrato una forte crescita del flusso di erogazioni, pari a 1.674 mln di euro, +50% rispetto sul 2021, con ricavi in aumento del 29% – ha commentato l’ad Massimo Gianolli – ciò a conferma del costante trend di crescita, in un contesto di carenza di liquidità per le imprese distressed o con rating bassi – nostro target di clientela – che hanno limitato accesso o non hanno accesso al credito bancario, concentrato prevalentemente su controparti a basso rischio o su finanziamenti a MLT garantiti dallo Stato”.

I numeri di Generalfinance

Il margine di interesse si attesta a 7,3 milioni di euro (+17%), le commissioni nette a 23,6 milioni di euro (+33%), il margine di intermediazione a 30,9 milioni di euro (+29%) mentre le rettifiche nette di valore su crediti ammontano a 1,2 milioni di euro, per un costo del rischio – rettifiche diviso erogato annuo – pari a 7 basis point.

I crediti netti verso la clientela si attestano a 385 milioni di euro, in crescita del 17% rispetto al 31 dicembre 2021. All’interno dell’aggregato i crediti deteriorati lordi totalizzano 1,35 milioni di euro, con un NPE ratio lordo pari a 0,35% circa, in linea con il dato dell’anno precedente. La copertura dei crediti deteriorati si attesta al 33% circa.

Il monte dividendi proposto all’assemblea risulta pari a 5,4 milioni di euro, con un payout del 50% circa e un dividend yield – sul prezzo di Borsa delle azioni al 9 febbraio 2023 – pari al 6%. Il dividendo in contanti (al lordo delle ritenute di legge) è pari a 0,43 euro per ciascuna azione ordinaria.

Gli analisti di Intesa: “Risultati sotto le aspettative ma potenziale intatto”

I risultati del quarto trimestre e dell’intero 2022 comunicati da Generalfinance, società quotata su su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, sono stati “leggermente inferiori alle aspettative” e la capital base è stata “più debole del previsto”, ma “il potenziale di crescita rimane intatto“. Lo affermano gli analisti di Intesa Sanpaolo in una nota di commento al bilancio 2022.

“Il 4Q22 è stato caratterizzato da una crescita dei volumi ancora forte, anche se in decelerazione rispetto ai trimestri precedenti”, evidenziano gli analisti, aggiungendo che nel quarto trimestre il costo del rischio è salito a 18pb, superiore ai 10pb attesi.

Poco mosso il titolo Generalfinance in apertura di seduta: si attesta a 7,2 euro, con un aumento dello 0,28%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 7,207 e successiva a 7,227. Supporto a 7,187.