Generali acquista Liberty Seguros per 2,3 miliardi di euro

Generali acquisisce Liberty Seguros

(Teleborsa) – Generali ha raggiunto un accordo con Liberty Mutual per l’acquisizione di Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros, compagnia assicurativa spagnola che opera in Spagna, Portogallo, Irlanda e Irlanda del Nord. L’operazione permette alla compagnia assicurativa triestina di raggiungere la quarta posizione nel business Danni in Spagna, consolidare la seconda posizione in Portogallo, ed entrare in Irlanda.

Operazione da 2,3 miliardi

Il corrispettivo totale dell’operazione è pari a 2,3 miliardi di euro, incluso l’intero eccesso di capitale di Liberty Seguros, soggetta ad aggiustamenti al closing. L’impatto stimato sul Solvency Ratio del Gruppo è pari a circa -9,7 p.p.. Liberty Seguros ha una solida posizione patrimoniale, con un Solvency Ratio superiore al 330% al 31 dicembre 2022.

“Grazie all’acquisizione di Liberty Seguros acceleriamo l’implementazione della nostra strategia “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, sfruttando un’opportunità unica che contribuirà alla crescita sostenibile del gruppo, rafforzerà la nostra posizione di leadership in Europa e spingerà lo sviluppo del business Danni”, ha commentato il CEO Philippe Donnet.

Focus nel ramo Danni

“Generali andrà ad acquisire una compagnia assicurativa profittevole, attiva in tre mercati europei in crescita, con caratteristiche molto attraenti, che potrà creare valore a lungo termine in maniera rilevante per tutti i nostri stakeholder – ha aggiunto – Grazie a questa operazione, Generali si trova, oggi come non mai, nella migliore posizione per essere il Partner di Vita dei suoi clienti in Europa”.

Con oltre 1,2 miliardi di euro di premi emessi nel 2022, Liberty Seguros è una compagnia focalizzata principalmente nel Danni, con un business auto in crescita e un mix di prodotti diversificato, circa 1.700 dipendenti e 5.600 intermediari nei tre mercati in cui è attiva. La società opera attraverso agenti, broker e canali diretti, oltre ad accordi distributivi e partnership di bancassurance.

Citigroup e Credit Suisse hanno agito in qualità di advisor finanziari; Clifford Chance, Morais Leitao e Matheson in qualità di advisor legali dell’operazione.