Generali, via libera al bilancio e alla cedola per gli azionisti

Assicurazioni Generali approvano il bilancio

Approvato il bilancio dell’esercizio 2022, chiuso con un utile netto di 2.821 milioni di euro, e dividendo unitario agli azionisti di 1,16 euro posto in pagamento a partire dal 24 maggio 2023. Le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 22 maggio 2023. Si è riunita oggi, sotto la presidenza di Andrea Sironi, l’assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali, che ha approvato anche la nomina di Stefano Marsaglia a componente del Consiglio di amministrazione in carica per gli esercizi sociali con chiusura al 31 dicembre 2023 e 2024, in sostituzione del dimissionario Francesco Gaetano Caltagirone.

A seguire, l’assemblea ha approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione ed espresso un voto consultivo favorevole sulla relazione sui compensi corrisposti. Ha poi approvato il long term incentive plan di gruppo (LTIP) 2023 – 2025, che prevede l’assegnazione di un numero massimo di 11 milioni e 300 mila azioni. In questa prospettiva, l’assemblea ha autorizzato l’acquisto e il compimento di atti di disposizione di azioni proprie a servizio di piani di remunerazione e incentivazione per massime 11 milioni e 300 mila azioni: l’autorizzazione all’acquisto ha una durata di 18 mesi dalla data odierna mentre l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali.

L’assemblea ha infine approvato il Piano di azionariato per i dipendenti (ad eccezione dei membri del Group Management Committee e del Global Leadership Group), per promuovere il raggiungimento degli obiettivi strategici, una cultura di ownership ed empowerment e la partecipazione dei dipendenti alla creazione di valore sostenibile del Gruppo. A servizio del Piano, l’Assemblea ha altresì autorizzato l’acquisto e la disposizione di un numero massimo di 9 milioni di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi.