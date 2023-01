Generali ai massimi da maggio: parte il riacquisto di azioni proprie da 210 milioni

Generali ai massimi da maggio

Seduta di guadagni sin dalle prime battute per Generali con rialzi che per tutta la mattinata hanno superato la soglia del 2%. Si tratta infatti della giornata in cui parte il buyback destinato all’esecuzione del piano di incentivazione a lungo termine del gruppo. Il titolo ha superato quota 17,80 euro raggiungendo livelli che non si vedevano dal maggio dello scorso anno dopo che la società ha dato seguito alle linee indicate dal “Piano LTI 2022-2024” approvato dall’assemblea ad aprile scorso che prevede l’acquisto di un massimo di 10,5 milioni di azioni proprie, per un controvalore complessivo massimo non superiore a 210 milioni di euro.

“A tal fine – si legge nel comunicato – Generali ha sottoscritto un buyback agreement con HSBC Continental Europe. L’intermediario incaricato procederà al buyback in piena indipendenza, nel rispetto dei parametri e criteri contrattualmente predefiniti. Il contratto prevede il riacquisto di massimo 10,5 milioni di azioni di Generali a partire dal 20 gennaio 2023 e si concluderà entro il mese di marzo 2023. Il prezzo minimo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale implicito del titolo, attualmente pari ad 1 euro, mentre quello massimo non potrà eccedere del 5% il prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto ed in ogni caso per un controvalore complessivo massimo non superiore a 210 milioni di euro”.

Buona la reazione degli analisti. Berenberg ha ribadito il “buy” con target price a 22,60 euro. “Il gruppo è chiaramente focalizzato sulla crescita esterna e i buyback fanno parte della sua strategia di gestione del capitale. Generali mira a restituire il capitale non utilizzato per le operazioni alla fine di ogni periodo di piano strategico”, spiegano gli esperti di Berenberg. “Il prossimo buyback, dopo quello di 500 milioni di euro iniziato nel 2022 – spiegano ancora – avverrà nel 2025… la società potrebbe anche sovraperformare, soprattutto se continuerà a concentrarsi su operazioni di M&A a basso rischio piuttosto che su operazioni di trasformazione”.