Migliorano i conti di Giglio.com, il break-even è più vicino

Giglio.com, società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca su scala globale e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato i risultati del primo semestre 2023. Si nota una forte crescita nel primo semestre 2023, con i ricavi che superano i 27 milioni di euro (+23% rispetto al primo semestre 2022). La profittabilità è migliorata di 8 punti in soli due anni. Superati i 145.000 clienti attivi negli ultimi dodici mesi, con una forte accelerazione dello sviluppo internazionale, per una quota dei mercati esteri pari ai due terzi del gross merchandising balue totale, contro il 55% dell’H1 2019 pre-

pandemia.

“Nonostante il contesto macroeconomico critico, questo semestre segna una nuova conferma delle nostre ambizioni, grazie a risultati tanto brillanti quanto controcorrente rispetto a quelli dei nostri competitor. Vicini al break-even e con un’ottima crescita dei ricavi, guardiamo al secondo semestre e al futuro con fiducia e determinazione” ha commentato Giuseppe Giglio, presidente e amministratore delegato di Giglio.com

Nel primo semestre del 2023, la società ha, quindi, confermato il percorso di crescita e ritorno alla profittabilità già consolidato nel corso del 2022. I brand venduti nel semestre sono stati oltre 700 e 78.000 sono state le schede prodotto della stagione Primavera-Estate 2023 scattate presso gli studi fotografici di Palermo, capaci di raggiungere picchi di produzione pari 1.500 schede prodotto al giorno. La stagione ha dunque visto un incremento rispetto alla Primavera-Estate 2022 pari al 40% in termini di numero di schede prodotto e al 95% in termini di valore del catalogo.

Oltre alla quantità, in termini qualitativi la società, fa sapere, continua a perseguire un posizionamento sempre più high-end, centrando un incremento del valore medio dei prodotti venduti nel semestre vicino al 10%. Un marketing plan competitivo ha determinato una forte crescita della customer base. In particolare, il numero di nuovi clienti acquisiti nel semestre segna una crescita del 29% grazie ad un costo di acquisizione in diminuzione rispetto al primo semestre del 2022. La customer base supera, dunque, i 145.000 clienti attivi negli ultimi dodici mesi.

Alla forte crescita dei ricavi si unisce anche un forte miglioramento della profittabilità e in particolare dell’adjusted ebitda (-0,2 milioni di euro), con incidenza sui ricavi pari a -0,9%, che rappresenta un radicale miglioramento rispetto al -4,8% del primo semestre 2022 e al -8,9% del primo semestre del 2021. L’ebit chiude a -0,9 milioni di euro rispetto a -1,6 milioni al 30 giugno 2022.