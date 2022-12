Goldman Sachs pronta a licenziare 4 mila dipendenti

Goldman Sachs pronta a licenziare

Goldman Sachs prevede di licenziare 4 mila dipendenti. I tagli rappresenterebbero l’8% della forza lavoro della banca. La notizia viene rilanciata dalla Bloomberg, che cita il portale Semafor e persone a conoscenza con i piani della banca di Wall Street. Secondo quanto ricostruito, ai dirigenti sarebbe stato indicato di individuare gli impiegati con le performance peggiori ma non ci sarebbero ancora liste conclusive di chi dovrà lasciare. A inizio settimana, sempre Bloomberg aveva riferito che Goldman sarebbe stata in procinto di effettuare dei tagli alla luce di una ristrutturazione nella sua divisione consumer, dove non riesce a raggiungere gli obiettivi di redditività. Una decisione che deriverebbe anche dalla prospettiva di scenari economici incerti per il prossimo anno, con l’annunciata recessione pilotata dai rialzi ai tassi da parte della Fed impegnata nella lotta all’inflazione.

Anche Morgan Stanley e Citigroup tagliano