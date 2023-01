Goldman Sachs si prepara alla recessione: mercoledì via ai licenziamenti, ma saranno meno del previsto

Goldman Sachs licenzierà oltre 3 mila persone

La recessione, o almeno un periodo economico complicato, sta arrivando e Goldman Sachs si prepara alleggerendo i costi. Da mercoledì, spiega Reuters, dovrebbero iniziare a partire i licenziamenti di quei dipendenti ritenuti non fondamentali dalla banca d’affari, andando a ridurre i costi del personale.

La notizia che migliaia di licenziamenti erano attesi nel 2023 anche nella banca d’affari era già circolata a fine dicembre. A confermare abbastanza esplicitamente che una ristrutturazione era dietro l’angolo era stato anche l’amministratore delegato David Solomon in una conferenza organizzata dal Wall Street Journal.

Allora si parlava di oltre 4 mila dipendenti sui 49.200 presenti in Goldman Sachs alla fine del terzo trimestre. Ma, stando a quanto riportato da Bloomberg News, la cifra dovrebbe essere più contenuta: 3.200 persone. Tuttavia non sarebbe ancora stata presa una decisione definitiva sulla quantità di teste (e stipendi) da tagliare che dovrebbe comunque essere superiore alle 3 mila unità.

Più leggeri anche i bonus annuali

In via di definizione è anche la geografia dei tagli all’interno di Goldman Sachs. In base a una fonte di Reuters, la sforbiciata dovrebbe riguardare quasi tutti le principali divisioni della banca, ma quella che verrà ridimensionata maggiormente sarà quella dell’investment banking. Una scelta dovuta anche al fatto che, con il raffreddamento dell’economia globale, è in vista una frenata anche sulle operazioni di dealmaking aziendali.

Solomon, in una nota, avrebbe già comunicato all’interno dell’azienda che entro la prima metà di gennaio si sarebbe arrivati a un ridimensionamento dell’organico. Una mossa che anticipa l’arrivo dei tradizionali bonus annuali di Goldman Sachs. Anche sotto questa voce, però, la banca d’investimenti attuerà un taglio: in base alle anticipazioni saranno inferiori del 40% rispetto al solito.