Haier, dopo Candy nuova acquisizione in Italia

Il colosso cinese degli elettrodomestici Haier, primo produttore al mondo nel settore, cresce ancora in Italia. Dopo l’acquisizione di Candy nel 2019 la società ha comprato EuroPalTners Italia (Epi), azienda specializzata nella fornitura di servizi di riparazione di grandi elettrodomestici e assistenza ai clienti. L’operazione migliorerà ulteriormente la qualità e la tempistica delle operazioni di assistenza per i marchi dell’azienda, per offrire un servizio post-vendita di alto livello.

Epi collabora con Haier dal 2019, fornendo assistenza post-vendita e servizi a valore aggiunto per i marchi Candy e Hoover. Nel 2021, Haier Europe aveva già acquisito una quota di minoranza rilevante di Epi.

L’acquisizione dell’ulteriore 51% di Epi è stata portata a termine attraverso Haier Europe Open Enterprise Venture Builder, un acceleratore strategico che investe in imprese operanti in settori adiacenti al core business del brand. In questo contesto, Epi rappresenta una realtà con un forte potenziale operativo che opererà come microimpresa all’interno dell’ecosistema di Haier Europe.

“Si tratta di un passo significativo per Haier Europe, in quanto Epi rappresenta una risorsa preziosa che sosterrà la strategia di crescita dell’azienda nel settore e rafforzerà la nostra presenza e competitività” ha spiegato Gianpiero Morbello, Head of Brand & IoT di Haier Europe.