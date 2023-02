Hertz, l'autonoleggio vola: risultati in miglioramento e sopra le attese

Hertz, i risultati migliorano: ricavi a 2 miliardi

(Teleborsa) – Hertz, colosso statunitense dell’autonoleggio, ha generato ricavi totali per 2 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2022, in aumento del 4% rispetto al quarto trimestre del 2021 e del 7% su base valutaria costante. L’utile netto è stato di 116 milioni di dollari (contro una perdita di 710 milioni negli ultimi tre mesi del 2021) e l’Ebitda rettificato è stato di 309 milioni di dollari, con un margine del 15%.

Per il trimestre, la perdita per azione è stata di 0,01 dollari e l’utile rettificato per azione è stato di 0,50 dollari. Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,56 dollari.

Il commento del ceo

“I nostri ottimi risultati nel quarto trimestre e la performance record dello scorso anno riflettono un impegno nei confronti dei clienti, dai viaggiatori per il tempo libero e aziendali ai conducenti di viaggi condivisi. Con un focus sul rendimento degli asset e sulla gestione del rischio, abbiamo mostrato migliori prestazioni operative, una migliore gestione della flotta e un commitment per i risultati finanziari“, ha affermato il ceo Stephen Scherr.

(Foto: Hertz)