Hwg lancia l'Opa su Sababa Security a 3,9 euro: tutti i dettagli

Tutti i dettagli dell’Opa di Hwg su Sababa

Dopo poco più di un anno dalla quotazione Sababa Security potrebbe essere delicata da Piazza Affari: Hwg Group HoldCo, società che fa capo del colosso degli investimenti del Bahrein Investcorp, ha deciso di lanciare un’Offerta pubblica d’acquisto. Sababa Security è una società operante nel mercato della sicurezza informatica quotata su Euronext Growth Milan.

L’Opa promossa da Hwg punta le 2,33 milioni di azioni Sababa pari al 31,363% del capitale sociale e punta, come detto, a desistare. L’offerta corrisponde a 3,9 euro per azione e offre un premio del 16,258% rispetto alla media aritmetica dell’ultimo mese. Confrontandolo invece alla media dei prezzi degli ultimi sei mesi il premio è del 34,371%.

La struttura della società

Hwg al momento non detiene partecipazioni nel capitale sociale dell’Emittente. Il capitale sociale di Hwg è di un milione di euro, diviso in 39.189.718 azioni, delle quali 30.305.976 sono azioni di categoria A e 8.883.742 sono azioni di categoria B. Nel capitale di Hwg la maggioranza (77,33%) è controllata dalla società lussemburghese Husky, il cui capitale è interamente in man a Investcorp. Altri soci di minoranza sono Enrico Orlandi (8,58%), Andrea Boni (5,28%), Andrea Pomari (5,28%) e Claudia Rangogni (3,52%).

L’Opa lanciata da Hwg arriva in concerto ai soci, in virtù dell’accordo siglato ieri. Tutti i soggetti coinvolti si sono impegnati a promuovere l’Opa e a votare a favore dell’aumento di capitale da oltre 573 mila euro.