Il Davide della finanza sfida il Golia dei fondi: Bluebell chiede la testa dello storico fondatore di Blackrock

Bluebell sfida il colosso degli investimenti BlackRock

Non è che Bluebell Partners, il fondo attivista che ha come partner Giuseppe Bivona e Marco Taricco, sia nuovo a sfide del genere. Chi segue le vicende della finanza non solo italiana ricorderà bene le battaglie contro Hitachi (nella partita Ansaldo Sts) e la multinazionale belga Solvay e quella più recente sul gruppo Richemont. Ora però il pesce potrebbe essere ancora più grande. Il fondo londinese ha infatti messo nel mirino il gigante dei fondi Blackrock: negli scorsi giorni ha inviato una lettera al consiglio di amministrazione del gestore Usa per criticare la strategia legata agli Esg (Environmental, Social, Governance). Nell sostanza ci sarebbe stata negli ultimi mesi una mancanza di corrispondenza tra gli annunci legati a investimenti socialmente responsabili e le azioni effettivamente portate avanti dalla società. Il risultato potrebbe essere quello di arrecare un grave danno reputazionale al fondo.

“Sotto la tua guida – si legge nella lettera rivolta al ceo Larry Fink – la strategia del fondo è stata sempre estremamente esplicita sulla necessità del industria del risparmio gestito per fare della sostenibilità un “nuovo standard per gli investimenti” . Allo stesso tempo – forse non una coincidenza – gli Esg sono diventati i prodotti cresciuti più rapidamente in BlackRock, con 353 miliardi di dollari di Asset under management a marzo 2021 e l’obiettivo di arrivare a 1 trilione entro il 2030. Nel 2020, gli ETF sostenibili sono cresciuti del 27% rispetto a una crescita del 3% per ETF generici… In qualità di azionista di BlackRock, siamo sempre più preoccupati per i rischi reputazionali (incluso il rischio di ecologismo di facciata) a cui si è irragionevolmente esposta la Società per il potenziale divario tra quello che si dice e quello che si fa sugli investimenti Esg…”.

Le richieste di cambiamenti nel mangement

Per correggere il tiro, oltre evidentemente al cambio di alcune strategie, Bluebell chiede soprattutto due cose: da un lato di nominare un nuovo Lead Independent Director, in sostituzione di Murry Gerber che è stato nel Consiglio dal 2000 e dall’altro di dividere il ruolo di presidente e amministratore delegato e di nominare un nuovo amministratore delegato. “Questo è con l’obiettivo per la spersonalizzazione della strategia ESG dal opinioni dell’attuale presidente e amministratore delegato di BlackRock”. Fink viene criticato proprio in quello che viene considerato il suo storico cavallo di battaglia: il manager ha infatti sempre spinto sui principi etici evidenziando che certo una società di investimenti deve cercare il profitto, ma cercando sempre di coniugarlo con gli aspetti socialmente responsabili. Ce la farà il Davide della finanza a scalfire “le sicurezze” del Golia degli investimenti?