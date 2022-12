Immobiliare, Unicredit investe 10 milioni di euro in Casavo

L’investimento di Unicredit in Casavo

Investimento strategico da 10 milioni di euro di Unicredit in Casavo, la piattaforma europea per vendere e comprare casa. Grazie a questa partnership UniCredit metterà a disposizione dei propri clienti nuovi servizi.

La collaborazione tra le due aziende interessa tutto il segmento dei finanziamenti relativi a una compravendita immobiliare. Con i suoi prodotti, UniCredit entrerà a far parte delle banche partner di Casavo Mutui.

Nel caso dell’offerta rivolta ai venditori, i clienti di UniCredit Subito Casa potranno ricevere una proposta d’acquisto per il proprio immobile da parte di Casavo in modo istantaneo e completamente digitale grazie al servizio di Instant Buying. Nell’intermediazione immobiliare, verranno attivate sinergie di servizio per proposte ai clienti venditori di immobili che potranno usufruire della capillarità del network Consulenti Immobiliari di UniCredit Subito Casa e dell’expertise di Casavo.

La piattaforma, fondata nel 2017 dal giovane Giorgio Tinacci, opera in varie città in Italia ed è già presente all’estero in Spagna, Portogallo e Francia .