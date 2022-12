Inflazione Usa al 7,1% a novembre, volano Piazza Affari e Wall Street

Nuovo rallentamento dell‘inflazione degli Stati Uniti a novembre, con l’indice dei prezzi al consumo aumentato al +7,1% rispetto al 7,7% del mese precedente, un valore che non si vedeva dal dicembre 2021 e che battuto il consenso del mercato che si aspettava un aumento del 7,4%. L’indice core, che esclude alimentari ed energia, è aumentato a un tasso annuale del 6% dal 6,3% di ottobre (consenso +6,1%), con prezzi energetici rallentati al 13,1% e alimentari al +10,6%. Guardando la congiuntura, l’Ipc mensile ha registrato un incremento dello 0,1% dallo 0,4% di ottobre e rispetto al +0,3% del consenso, con indice core m/m che si è attestato al +0,2% dallo 0,3% di ottobre e atteso dal mercato. Numeri che arrivano a un giorno dalla decisione della politica monetaria della Federal Reserve e che fanno sperare gli investitori per un rallentamento più deciso dell’aumento dei tassi d’interesse, anche se il terminal rate è atteso comunque al 5/5,25%. E che hanno avuto un impatto positivo sui mercati azionari. Piazza Affari, infatti, è in rally con il Ftse Mib in crescita del 2,3%, mentre i future sui listini americani volano: i future sullo S&P 500 salgono del 3%, quelli sul Nasdaq del 4,2%.