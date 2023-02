Intesa Sanpaolo, analisti positivi su margini e dividendo

Analisti positivi su margini e dividendo

In attesa dei dati del bilancio 2022, il titolo Intesa Sanpaolo si trova a 2,46 euro in progresso dello 0,37%. Gli analisti sono positivi, soprattutto Equita Sim che ha un giudizio buy e vede i margini di interesse (Net Interest Income) in accelerazione grazie all’aumento dei tassi, con commissioni invariate rispetto al trimestre precedente e in calo rispetto al 2921 a causa dell’assenza di fees di performance. La sim milanese si aspetta accantonamenti più elevati per ottimizzare gli asset ponderati per il rischio (Rwa). Anche Goldman Sachs ha un giudizio buy sulla banca guidata da Carlo Messina e vede aumentare i ricavi del 10% rispetto a un anno prima trainati dal margine di interesse che ha beneficiato di tassi più elevati. La banca d’affari americana prevede un utile netto di 4,2 miliardi di euro.

Utile netto a 4,1 miliardi di euro

Più cauto Credit Suisse, che ha un rating neutrale. Si aspetta che gli afflussi netti di asset under management siano saliti durante il quarto trimestre a sostegno dei ricavi core e prevede il capitolo costi in aumento a causa di pagamenti una tantum ai dipendenti e della stagionalità. Gli analisti di Banca Akros invece prevedono che la banca chiuda l’anno con un utile netto di 4,1 miliardi di euro (-2%), sostanzialmente in linea con l’anno precedente e con la guidance di almeno 4 miliardi, «a conferma della solidità del modello di business della banca». Sulla base del payout ratio dichiarato dalla banca del 70%, gli specialisti si aspettano che Intesa Sanpaolo confermi il dividendo per azione di 0,15 euro, con un «solido Cet1 ratio del 12,7% phased-in e del 12,5% fully loaded».