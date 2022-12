Intesa Sanpaolo punta sul microcredito: sale al 2% in CreditAccess India

Intesa Sanpaolo punta sul microcredito: la banca investe 13,5 milioni in CreditAccess India e sale al 2% della società.

Intesa Sanpaolo sale al 2% in CreditAccess India

Intesa Sanpaolo aumenta la propria partecipazione in CreditAccess India, società attiva nel settore del microcredito che opera con la controllata CreditAccess Grameen, quotata sul mercato indiano. L’investimento, ereditato da Ubi, “passa dallo 0,7% al 2%, per un ammontare pari a 13,5 milioni di euro“. A spiegarlo èa Flavio Gianetti, executive director M&A and Group Shareholdings Intesa Sanpaolo.

L’iniziativa, spiega Gianetti, “si inserisce nel solco delle molteplici attività che il gruppo porta avanti da anni in ambito nazionale nel campo della solidarietà sociale, della lotta alle diseguaglianze e a favore di uno sviluppo economico inclusivo”.

La storia e la crescita di CreditAccess India

Fondata nel 2008 da Paolo Brichetti, CreditAccess ha l’obiettivo di accelerare la crescita delle zone più rurali dell’India. Lo fa concedendo microcredito alle piccolissime imprese, in particolare femminili, permettendo a tante donne il raggiungimento dell’autonomia lavorativa e della piena partecipazione alla comunità.

“Il supporto di una realtà con una visione internazionale come Intesa Sanpaolo è cruciale nel nostro percorso di crescita”, ha spiegato il fondatore e ceo di CreditAccess India, Paolo Brichetti. L’obiettivo di CreditAccess India è “servire 10 milioni di clienti entro fine 2025”.

I numeri

Attualmente CrediAccess conta circa 4,6 milioni di clienti, 2.300 filiali tra India, Filippine e Indonesia. Oltre a un portafoglio crediti pari a oltre 2 miliardi di euro e 22.125 dipendenti. Attiva nella concessione di prestiti a soggetti impossibilitati ad accedere al credito tradizionale, la società si rivolge prevalentemente alle donne.

Le risorse fornite sono sufficienti a gestire attività imprenditoriali minori – come la vendita di prodotti al dettaglio, il piccolo artigianato e gli allevamenti – considerate parti essenziali del motore dell’economia indiana.