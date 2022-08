Il giudizio di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo è fra le tre migliori banche in Europa. Ad affermarlo l’esperto David Herro, Chief investment officer di Harris Capital che intervenendo a “Bloomberg TV” cita, oltre all’istituto di credito italiano, Lloyd’s in Regno Unito e Bnp in Francia. “Sono espressione della qualità del settore bancario europeo, rappresentano diverse aree del continente, hanno una valutazione attraente, hanno registrato un aumento dei profitti”, spiega Herro.

Le tre banche in questione hanno utilizzato gli utili “per accrescere i loro affari e distribuire i dividendi agli azionisti”, ha proseguito l’esperto, sottolineando peraltro che “i dividendi stanno crescendo”. Secondo Herro, in vista di una potenziale recessione economica causata da una congiuntura internazionale negativa, “nessuna banca è immune” ma è anche necessario tenere presente che, in base a delle ricerche, quando avviene un fenomeno del genere “il rischio riguarda la pressione sulla qualità del credito” e “in questo ciclo partiamo da una posizione del 13-14 per cento rispetto al ciclo precedente, in cui la posizione è del 5-6 o 7 per cento del capitale”.