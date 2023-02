Intesa Sanpaolo, nel 2022 utile netto contabile di 4,3 miliardi

Utile netto contabile Sanpaolo Intesa a 4,3 miliardi

Intesa Sanpaolo ha chiuso il 2022 con un utile netto contabile di 4,3 miliardi, in aumento del 4% rispetto al 2021. Il risultato sarebbe stato di 5,5 miliardi al netto di 1,4 miliardi di accantonamenti e rettifiche di valore legate a Russia e Ucraina. Nel solo quarto trimestre l’utile contabile è stato di 1,07 miliardi (da 179 milioni un anno prima), superiore agli 880 milioni previsti dal consensus degli analisti. Nel 2022 i proventi operativi netti sono saliti del 3,3% a 21,5 miliardi, con interessi netti che grazie all’aumento dei tassi Bce sono balzati del 20,2% a 9,5 miliardi e commissioni nette in calo del 6,4% a 8,9 miliardi.

Stabili (-0,4%) i costi operativi a 10,9 miliardi, per un rapporto cost/income sceso al 50,9%. Quanto alla solidità patrimoniale, il coefficiente Cet 1 a regime è al 13,5% deducendo i dividendi e il buyback e senza considerare 125 punti base di impatto positivo previsto dalle Dta.

Nel 2023 utile netto ben al di sopra di 5,5 miliardi di euro

Nel 2023 Intesa Sanpaolo prevede di raggiungere un utile netto “ben al di sopra dei 5,5 miliardi di utile netto 2022 calcolato escludendo il de-risking Russia/Ucraina” si legge nel comunicato sul bilancio 2022. Nell’anno inoltre “si prevede un significativo aumento del risultato della gestione operativa, derivante da una solida crescita dei ricavi trainati dagli interessi netti (crescita di circa 2,5 miliardi degli interessi netti nel 2023 rispetto al 2022 assumendo il tasso Euribor a un mese in media d’anno pari al 2,5%) e da un continuo focus sul cost management, e un forte calo delle rettifiche di valore nette su crediti“.

Saldo dividendo di 1,6 miliardi di euro

Il cda di Intesa Sanpaolo ha deciso di proporre all’assemblea la distribuzione di 1,6 miliardi di saldo dividendi 2022, che si aggiungono agli 1,4 miliardi già pagati come acconto. Il monte dividendi complessivo è così pari al 70%. Il saldo cedola sarà di 0,0868 euro per azione con un rendimento del 3,5% (6,5% il rendimento complessivo considerando l’acconto). Il board ha poi dato via libera all’esecuzione della seconda tranche di buyback da 1,7 miliardi già autorizzato dalla Bce. Il riacquisto, si legge in un comunicato, è “da avviare nei prossimi giorni”.