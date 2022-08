La mossa di Jp Morgan su Banco Bpm

La banca statunitense Jp Morgan il 23 agosto ha azzerato la propria partecipazione nel capitale di Banco Bpm dal 5,152 per cento detenuto in precedenza, per poi risalire il giorno seguente a una partecipazione del 5,026 per cento. È quanto emerge dalle comunicazioni di Consob sulle partecipazioni rilevanti.

Si tratta di una partecipazione legata a contratti di “equity swaps” e “call options” con data di scadenza compresa tra il 16 dicembre 2022 e il 14 settembre 2024 e tra il 2 ottobre 2024 e il 24 settembre 2025.