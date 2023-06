Kkr acquista 40 miliardi di crediti da PayPal

Il fondo statunitense Kkr acquisterà fino a 40 miliardi di euro di prestiti ‘buy now, pay later’ (Bnpl) erogati da PayPal in Europa. In pratica Kkr acquisirà sostanzialmente tutto il portafoglio europeo di prestiti Bnpl di PayPal.

Le azioni della società di pagamenti sono salite dell’1,1% alla notizia dell’accordo, che dovrebbe generare circa 1,8 miliardi di dollari di proventi lordi e chiudersi nella seconda metà dell’anno.

Al termine dell’operazione, PayPal ha detto che prevede di destinare circa 1 miliardo di dollari al riacquisto incrementale di azioni nel 2023, aggiornando le previsioni di quasi 5 miliardi di dollari di riacquisti totali di azioni per quest’anno.