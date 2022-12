La strategia di Caltagirone junior: tanti piccoli acquisti per salire nell'impero di cemento di famiglia

Gli azionisti di Cementir

Incurante del ribasso borsistico del 24% registrato nell’ultimo anno, o anzi approfittando proprio di questo, Francesco Caltagirone, presidente e amministratore delegato di Cementir Holding, continua a scommettere sull’azienda da lui guidata e partecipata, che oggi capitalizza circa 970 milioni di euro. Lo scorso 16 dicembre, infatti, attraverso una lunga serie di piccoli acquisti la sua Chupas 2007 ha rilevato altre 55mila azioni dell’azienda, pagandole ciascuna un prezzo medio di 6 euro. E qualche giorno prima Caltagirone aveva acquistato altri 25mila titoli pagandoli ciascuno 6,1599 euro. Al 10 novembre scorso i principali azionisti di Cementir Holding erano Francesco Gaetano Caltagirone, padre di Francesco, con il 65,96% detenuto direttamente e non e, appunto, Francesco con il 5,38%.

L’ultimo bilancio di Chupas 2007 relativo al 2021 evidenzia su un totale di attivo di 53,8 milioni, immobilizzazioni finanziarie per un controvalore di 53,79 milioni che vengono specificate come azioni Cementir Holding (in carico a 46 milioni), Caltagirone Editore (7,8 milioni) e Caltagirone spa (966mila euro). Chupas 2007che ha un patrimonio netto di 12,2 milioni e debiti infruttiferi verso l’unico socio per 40,6 milioni, non è l’unica controllata di Caltagirone che detiene anche il 100% di Alberone 2009, di Pantheon 2009 e della società agricola Casale Stella.

Conti in crescita

Nei primi nove mesi di quest’anno i ricavi delle vendite e prestazioni del gruppo Cementir Holding sono stati pari a 1.248,2 milioni, in aumento del 23,8% rispetto allo stesso periodo del 2021. In deciso progresso i margini reddituali perché l’ebitda si è attestato a 252,9 milioni (+17,6%) e l’ebit tenuto conto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per 85,6 milioni è stato di 167,3 milioni (+25,5%) tanto che l’utile ante imposte si è attestato a 164,8 milioni, in crescita del 36% rispetto ai 121,2 milioni dei primi nove mesi del 2021.