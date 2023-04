Lastrucci (Powersoft): "All'estero il 97% del fatturato, in Italia prevalgono altre logiche"

Lastrucci (Powersoft): “Ecco perché il 97% del fatturato è all’estero”

La sede è a Scandicci, alle porte di Firenze. Ma i suoi prodotti – soluzioni per l’industria audio professionale, soprattutto amplificatori di potenza – sono un vanto per il made in Italy in giro per il mondo. Powersoft amplifica stadi (quelli del Borussia Dortmund e dell’Olympique Lione per esempio) e concerti (Il Rockin’1000 That’s Live, Madonna, Bocelli, Robin Williams, Half time Show del Superbowl) fino ad arrivare a dare la voce al muezzin alla Mecca.

Da anni la crescita è costante (la parentesi Covid è ormai alle spalle) e anche nel 2022 i fondamentali hanno registrato solo segni più. I ricavi consolidati sono arrivati a quota 48,8 milioni di euro (più 44,9%), l’Ebitda è a 12,4 milioni (più 146,3%) e l’utile netto ha raggiunto i 6,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 2,3 milioni di euro dell’esercizio precedente. “Noi continuiamo – spiega l’amministratore delegato Luca Lastrucci a Verità&Affari – a fare della ricerca e sviluppo il nostro punto di forza. Operiamo in una nicchia di mercato molto competitiva dove la capacità di innovazione e la conoscenza del mercato sono requisiti fondamentali. Questi sono i driver che ci spingono ogni anno a investire in maniera importante in competenze, risorse e continua ricerca“.

Allora proviamo ad anticipare il prossimo driver.

“Io credo che al di là delle emergenze, l’efficienza energetica farà sempre di più la differenza. Tutti i nostri prodotti tendono a garantire risparmi sui consumi e abbiamo registrato un marchio, Green Audio Power, che identifica l’attenzione verso l’ambiente”.

I vostri mercati di riferimento sono extra-Italia, come mai un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale come la vostra da noi è ancora poco conosciuta?

“Il 97% del nostro fatturato arriva dall’estero. Un po’ perché il nostro mercato per forza di cose non può limitarsi all’Italia. Un po’ perché sin dall’inizio, anche grazie a un socio americano, siamo riusciti a entrare nel mercato degli Stati Uniti che per noi resta fondamentale. E un po’ perché abbiamo visto che in Italia prevalgono altre logiche“.

In che senso?

“Magari la qualità del prodotto viene messa in secondo piano, ma la qualità del prodotto è il nostro punto di forza. A Firenze ci conoscono tutti eppure quando si è trattato di realizzare il nuovo Teatro del Maggio Musicale Fiorentino non siamo stati tirati in ballo…”.

Ci sarebbe anche la questione stadio a Firenze che tiene banco per diversi motivi.

“Bella domanda”.

Insomma, siete stati costretti a concentrarvi su altri mercati.

“Costretti no. Direi che è stato un processo quasi naturale. E’ lo stesso processo che ci sta portando a crescere in Cina e Giappone, dove abbiamo degli uffici di rappresentanza. In Italia, comunque, abbiamo cambiato distributore un anno e mezzo fa e oggi abbiamo un partner importante grazie al quale le cose stanno migliorando”.

Il 2023 che anno sarà?

“Siamo ottimisti anche perché le emergenze degli scorsi anni ci hanno impegnato a migliorare processi e modelli organizzativi che ci daranno dei vantaggi anche nei mesi a venire”.

Per esempio?

“La carenza di materiali ci ha portato a lavorare sugli ordini per tempo, ad aumentare le scorte di magazzino e quindi a chiedere anche ai nostri clienti di anticipare la domanda. Così oggi abbiamo una visibilità di lungo periodo che prima non avevamo. Prima il budget era sull’ipotizzato, adesso si basa sull’ordinato. C’è una bella differenza. Il rischio macroeconomico è quello dell’aumento dei tassi e di una frenata dell’economia, ma devo dire che per la nostra disponibilità di cassa e rispetto all’indebitamento è una situazione che ci preoccupa relativamente”.

Cosa invece vi preoccupa?

“Resta oggettivamente una difficoltà nel reperire nell’immediato singoli elementi, per cui alcune volte sei costretto a cambiare

completamente il progetto iniziale perché aspettare all’infinito diventa controproducente”.

Avete proposto la distribuzione di un dividendo e di un maxi-dividendo e c’è una disponibilità di cassa importante. Pensate a una crescita tramite acquisizioni?

“Innanzitutto nel 2023 cresceremo internamente visto che prevediamo una trentina di assunzioni che andranno ad aggiungersi alle 124 persone che compongono l’attuale pianta organica”.

Reclutamento difficile?

“Sì e non solo per la parte degli ingegneri. Non è semplice trovare anche veditori, esperti nella parte finanziaria e in quella più tecnica”.

E per la crescita esterna?

“E’ uno dei nostri obiettivi, nel 2018 siamo arrivati alla quotazione anche per crescere in termini di Gruppo. Ci siamo da poco affidati a un consulente esterno che dovrebbe aiutarci nella ricerca di un target che risponda alle nostre esigenze”.

Guardate in Italia o all’estero?

Guardiamo ovunque, certo che preferiremmo l’Italia. Sarebbe più semplice gestire anche tutto il processo di integrazione successivo all’eventuale acquisizione”.