Le buone notizie danno fastidio alle Borse: male Wall Street, attese in calo anche Piazza Affari, Francoforte e Parigi

La settimana si e aperta all'insegna delle buone notizie in arrivo dal fronte macro e le Borse sia in America che in Europa vanno giù

Le buone notizie danno fastidio alle Borse

La settimana si e aperta all’insegna delle buone notizie in arrivo dal fronte macroeconomico, evento niente affatto gradito a Wall Street, che, come nella seduta di venerdì, lascia prevalere la preoccupazione di uno slittamento in avanti dello stop al rialzo dei tassi. Il Dow Jones ha perso lì,1,4%, il Nasdaq l’1,93% e l’S&P 500 l’11,79% che lo riporta sotto quota 4.000. In particolare gli ordini di ottobre sono aumentati del +1%, in rialzo sia sul + 0,3% di settembre ria rispetto alle aspettative degli gli analisti +0,7%. Gli ordini dei beni durevoli sono cresciuti dell’1,1%, più del dato precedente, +1%, e delle stime del consensus, +1%. L’indice ISM servizi di novembre sale a 56,5 punti, dai 54,4 punti precedenti. Il consensus si aspettava 53,5. Nella notte andamento contrastato per le borse orientali, Tokyo è salita dello 0,32% . In calo l’Hang Seng di Hong Kong (-1,15%) e Shangai (- 0,03%) che hanno consolidato il rialzo di ieri mattina determinato dall’allentamento delle misure anti-Covid.

Cosa succede a Milano

L’indice è visto in ribasso. I futures perdono prima dell’apertura lo 0,45%. Prosegue la serie negativa iniziata già da quattro settimane dopo il gran rialzo autunnale. L’indice continua a battere contro la forte resistenza a quota 25 mila senza riuscire a superarla. In queste condizioni non sono da escludere altri passi indietro. Partono in calo anche Francoforte e Parigi.