Leonardo fornirà all’Indonesia il suo ultimo sistema di difesa navale

Il sistema navale di Leonardo

La torretta navale a controllo remoto Marlin 40 di Leonardo è stata recentemente selezionata per equipaggiare due imbarcazioni veloci PC60 destinate alla Marina Indonesiana, attualmente in costruzione nel cantiere Pt Caputra Mitra Sejati. L’acquisizione va ad aggiungersi ad una precedente selezione per l’integrazione di quattro torrette dello stesso tipo su altre due unità PC60, avvenuta nel 2021, e su due Lst (Landing Ship Tank), sempre prodotte nel Paese.

Entrambe le classi di imbarcazioni saranno equipaggiate con la variante Independent Line of Sight (Lios), la versione più avanzata della torretta navale Marlin 40. Ulteriori unità di PC60 e Lst dovrebbero essere costruite in Indonesia, in base ai requisiti della Marina. La Marlin 40 di Leonardo è completamente digitalizzata, leggera e facile da integrare. Questo permette alla torretta di essere installata su ogni tipo di piattaforma navale come sistema di difesa primario e secondario contro minacce aeree e di superficie.

La Marlin 40 ha un range di oltre quattro chilometri, è Itar-free (International Traffic in Arms Regulation) e può essere integrata con tutti i Sistemi di Gestione del Combattimento (Cms) attualmente operativi. La variante Ilos scelta dall’Indonesia è dotata di un sistema di tiro estremamente preciso che può operare autonomamente tramite una consolle di controllo. Questa riunisce e processa i dati ricevuti dal sistema elettro-ottico di cui è dotata la torretta, dai sistemi esterni di controllo del tiro e dai dati della nave, per garantire precisione insieme ad un elevato livello di ridondanza.

Il direzionale elettro-ottico può ruotare indipendentemente dalla linea del tiro per offire una sorveglianza panoramica attraverso un’innovativa suite di sensori, che comprende una camera diurna, una all’infrarosso (IR) e un sistema telemetrico laser. L’accordo rafforza ulteriormente la collaborazione di Leonardo con la Marina Indonesiana, che ha scelto l’azienda per equipaggiare 38 navi con i suoi sistemi di artiglieria. Attualmente sono in linea con la Forza Armata i sistemi Marlin 30, Marlin 40 Twin Barrel e il 76/62 SuperRapido (SR).

Quest’ultimo rappresenta il cannone navale di medio calibro più venduto al mondo, utilizzato da 60 Paesi e già installato su 15 unità della Marina Indonesiana. Altri due 76/62 SR in configurazione Multi Feeding Vulcano sono stati da poco selezionati per due Offshore Patrol Vessel (Opv), attualmente in costruzione da parte del cantiere Pt Dru, mentre ulteriori due 76/62 SR Mf Vulcano sono stati scelti per due unità Arrowhead 140 in fase di produzione con il costruttore nazionale Pt Pal.

La Marlin 40 è l’ultima tecnologia di difesa navale nel portafoglio di Leonardo ed è in servizio con 30 Forze Navali nel mondo. Oltre alla versione Ilos, la Marlin 40 può essere scelta come torretta di controllo remoto da 40mm. Leonardo offre inoltre la Marlin 30 in tre varianti: Rc (Remotely Controlled), Coax (Coaxial Electro-Optical Sensor Suite) e Ilos. La scelta della Marlin 40 consolida la presenza di Leonardo nel mercato dei sistemi di difesa navale dell’Indo Pacifico.