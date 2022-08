Liquigas compra Vulcangas, oltre 24mila clienti nell’Italia centrale

Il ramo d’azienda acquistato da Liquigas

Liquigas ha siglato un accordo con Società italiana Gas liquidi per l’acquisizione del ramo d’azienda GPL combustione. Il ramo d’azienda, al momento gestito dal brand Vulcangas, fornisce circa 19.000 tonnellate di GPL all’anno rifornendo oltre 24.000 clienti residenziali e industriali che risiedono principalmente in Centro Italia, in particolare in Umbria, Emilia-Romagna, Lazio e Marche. L’acquisizione supporta la strategia di crescita di Liquigas nel mercato italiano a due anni dall’acquisizione del 100% di Friulanagas, azienda leader nel mercato del GPL del Nord-Est dell’Italia.

Queste operazioni consolidano le strategie di espansione di Liquigas e di SHV Energy, leader globale nella fornitura di soluzioni energetiche decentralizzate, a basse emissioni di carbonio e pulite. “Siamo estremamente soddisfatti dell’accordo raggiunto con Società Italiana Gas Liquidi, una realtà imprenditoriale di eccellenza con una lunga storia nel settore del GPL in Italia. Siamo lieti di avere l’opportunità di valorizzare questo patrimonio attraverso questa acquisizione -. afferma Andrea Arzà, amministratore delegato di Liquigas -. Questo accordo aiuterà Liquigas a creare il massimo valore per i nostri clienti e per le comunità in cui operiamo”.