LVenture e Digital Magics, titoli in rally sul progetto di fusione

I titoli di LVenture e Digital Magics volano con la fusione

(Teleborsa) – LVenture e Digital Magics hanno annunciato la sottoscrizione del progetto di fusione per creare “un operatore leader del mercato nazionale del venture capital”. La notizia del progetto di fusione spinge in alto i titoli quotati a Piazza Affari, in netta controtendenza con il mercato. Lventure Group, amplia la performance con un incremento del 3,70%, mentre Digital Magics è protagonista di un allungo con un progresso del 2,35%.

Il progetto

Alla luce del contesto di elevato sviluppo del settore del venture capital – si legge in una nota congiunta – l’Operazione è volta a creare un operatore leader nel mercato nazionale e che assume rilevanza (per dimensioni e caratteristiche) nel panorama europeo, aprendo uno spettro di opportunità allo sviluppo anche internazionale.

Secondo le intese preliminari raggiunte, soggette ad ulteriori approfondimenti e verifiche sulla base di una due diligence reciproca nonché alla realizzazione di operazioni societarie funzionali, inter alia, a incrementare il patrimonio netto di LVG, si prevede che la business combination possa essere realizzata sulla base di un rapporto di concambio basato su una valorizzazione di, rispettivamente, DM e di LV – in termini di apporto nella Combined Entity – compresa nel range del 61,5% – 38,5% / 66,5% – 33,5%.

La futura organizzazione

Il Term-Sheet delinea un’ipotesi di struttura dell’assetto di corporate governance della Combined Entity volta a riflettere il rapporto di valorizzazione, prevedendosi in particolare che l’attuale Presidente Esecutivo di DM, Marco Gay, assuma il ruolo di Presidente Esecutivo e l’attuale Amministratore Delegato di LVG, Luigi Capello, rivesta il ruolo di Amministratore Delegato.

L’operazione si concluderà entro l’anno e la nuova società sarà quotata a Milano.

