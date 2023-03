Magis, risultati 2022: l'utile raddoppia a 7,7 milioni di euro

Magis, i risultati 2022

(Teleborsa) – Magis, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l’imballaggio e sistemi di chiusura per l’incontinenza, ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 94,05 milioni di euro, in crescita del 33,76% rispetto all’esercizio precedente. Questo aumento, spiega la società, è da attribuirsi alla capacità di aver incrementato i prezzi di vendita dei propri prodotti a seguito dell’aumento generalizzato dei costi di acquisto delle materie prime a partire dai primi mesi del 2021 e in parte all’incremento dei mq di prodotti finiti venduti rispetto all’esercizio precedente.

L’EBITDA è pari a 14,97 milioni di euro, circa il 16% dei Ricavi delle vendite, e registra una crescita del 63,77%. Il risultato netto si assesta a 7,69 milioni di euro, dato sensibilmente superiore a 3,66 milioni di euro raggiunti nell’esercizio 2021.

I commenti

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati 2022, che premiano la strategia della società che, nonostante un contesto economico non sempre favorevole, ha creduto e puntato sullo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie innovative e sull’ampliamento della capacità produttiva, così da cogliere la crescita della domanda di mercato – ha commentato il presidente Marco Marzi – Abbiamo iniziato con convinzione il percorso sul mercato EGM che ci consentirà di proseguire nella crescita attraverso l’innovazione, macchinari di ultima generazione e prodotti ecosostenibili. Riteniamo che il 2023 possa essere un anno di ulteriore affermazione e consolidamento della nostra posizione sul mercato”.

L’Indebitamento Finanziario Netto si è ridotto di 14,49 milioni di euro passando da 17,00 milioni di euro del 2021 a 2,51 milioni di euro del 2022, grazie all’abbondante liquidità prodotta dalla gestione caratteristica pari a circa 10 milioni di euro. Inoltre, la società ha migliorato il suo equilibrio finanziario anche grazie alla riqualificazione dell’indebitamento al medio-lungo periodo.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)