Marzocchi Pompe, fatturato record a 48,4 milioni (+19,4%)

Marzocchi Pompe, record storico del fatturato

Marzocchi Pompe, società quotata sull’EGM e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi a elevate prestazioni, ha chiuso il 2022 con ricavi netti consolidati a 48,4 milioni euro (+19,4%), il massimo storico raggiunto dal gruppo. Lo sviluppo delle vendite è stato trainato sia dal comparto core business (38,8 mln, +21,4%), che rappresenta l’80,2% delle vendite totali, che dal comparto automotive (euro 9,6 milioni, +12%). La quota export si è attestata al 74,9%, in aumento rispetto al 72,8% del 2021. Di rilievo la crescita in America (+44%), che si conferma il primo mercato a livello geografico per Marzocchi Pompe, con oltre un terzo delle vendite complessive. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 è migliorato a 7,4 milioni da 7,8 milioni dell’anno prima.

Ma i margini crescono meno

“Registriamo gli eccellenti risultati commerciali e finanziari conseguiti nel 2022, anno che segna per Marzocchi Pompe il record storico di ricavi, con grande soddisfazione, a maggior ragione pensando al difficile contesto mondiale e di mercato in cui abbiamo operato” ha commentato Gabriele Bonfiglioli, ad di Marzocchi Pompe. “Non ci attendiamo un proporzionale aumento dei margini, per effetto dell’inevitabile inerzia nel ribaltamento ai clienti dei notevoli incrementi dei costi delle materie prime e soprattutto energetici, verificatisi negli ultimi tempi in tutto il comparto industriale, ma siamo veramente orgogliosi di aver dimostrato, come sempre, la capacità della nostra azienda di cogliere le tante opportunità che si presentano in un contesto particolarmente dinamico”.