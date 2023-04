Mcc: Minotti verso il vertice, servono 100 milioni

Minotti verso il vertice di Mcc

Sarà con ogni probabilità Francesco Minotti il prossimo amministratore delegato di Mcc. Questione di giorni, spiegano le fonti interpellate, per arrivare a una nuova assemblea dell’istituto controllato da Invitalia che dovrà formalizzare la nomina. Minotti, 54 anni, viene da Banco Bpm dove è stato responsabile dei clienti istituzionali, enti e terzo settore. Il manager sostituirà Bernardo Mattarella, diventato nel luglio scorso ad di Invitalia (la controllante di Mcc) e rimasto fino a oggi in attesa di un sostituto.

Scaduto il cda

L’assemblea di Mcc che si è tenuta ieri, mercoledì 26 aprile, ha sancito anche la fine del mandato del cda con l’approvazione del bilancio 2022. L’assemblea non ha però eletto il nuovo consiglio, decidendo appunto di aggiornarsi nei prossimi giorni per formalizzare il rinnovo degli organi.

Il primo impegno del nuovo board sarà il rinnovo del consiglio della principale controllata, la Popolare di Bari. Mcc dovrà fornire la lista dei nomi per il cda della Bari, anche questo scaduto con l’approvazione del bilancio 2022. Qui i tempi saranno un po’ più lunghi: servono 15 giorni per convocare una nuova assemblea dell’istituto. Mentre le liste per consiglio e collegio sindacale devono essere depositate una settimana prima.

Divella verso la presidenza della Bari

Anche in questo caso, non sono previste sorprese rispetto alle indiscrezioni già circolate. Come amministratore delegato dovrebbe essere confermato Cristiano Carrus, che sta portando avanti il complesso risanamento dell’istituto. Mentre alla presidenza è previsto l’arrivo di una figura espressione del territorio e gradita alla politica. In lizza l’industriale della pasta Vincenzo Divella, ex presidente della provincia di Bari. E Domenico Di Paola, già ad di Aeroporti di Puglia.

A Mcc servono 100 milioni

In Mcc, il nuovo amministratore delegato dovrà occuparsi anche del rafforzamento patrimoniale della controllata di Invitalia. La Banca d’Italia ha fissato per Mcc degli obiettivi patrimoniali che impongono di intervenire. I primi 70 milioni sono stati iniettati da Invitalia nel dicembre scorso, con un bond Tier 2. Il prossimo intervento, da realizzarsi entro 12 mesi, prevede un aumento di capitale o un nuovo bond Tier 2 per un importo di 100 milioni di euro. A drenare risorse è soprattutto la Bari, dove sono stati dirottati 60 dei 70 milioni incassati con il bond.