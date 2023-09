Mediobanca, depositata la lista per il rinnovo del cda

E’ stata depositata oggi entro il termine del 28 settembre, in vista dell’assemblea di Mediobanca del 28 ottobre, la lista del consiglio di amministrazione uscente coi nomi dei candidati alla carica di consigliere per gli esercizi 2024-2026, resa pubblica lo scorso 20 settembre. Per Delfin e Assogestioni c’è tempo invece fino al 3 ottobre per il deposito delle liste, sia per il rinnovo cda sia per il collegio sindacale.

La lista di maggioranza vede ancora al vertice Renato Pagliaro come presidente e Alberto Nagel come amministratore delegato. Gli altri componenti del cda, e cioè Laura Cioli , Valérie Hortefeux, Laura Penna, Vittorio Pignatti Morano, Angel Vilà Boix, Virginie Banet, Marco Giorgino, Mana Abedi, Maximo Ibarra, Simonetta Iarlori, Mimi Kung, Stefano Parisse si presentano come consiglieri indipendenti, tranne Francesco Saverio Vinci.